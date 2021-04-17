Иверсен — о форме россиян на Олимпиаду: возможно, они пытаются схитрить

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал форму российской сборной на Олимпийские игры в Токио.



«Меня немного интересует одежда, и я считаю, что российская олимпийская форма довольно крутая. Она не очень нейтральна, но, вероятно, с этим дело в порядке. Не знаю, что сказали бы дизайнеры, но я считаю, что форма отличная.



Раз россияне должны выступать как нейтральные спортсмены, тогда они слегка промахнулись. Они очень русские в этой форме. Форма похожа на российский флаг. Возможно, они пытаются чуть-чуть схитрить.



В целом меня сейчас мало волнует, чем занимается Россия. Так что мне всё равно, как они одеваются. Меня это не волнует до тех пор, пока наша одежда выглядит лучше. Вот это для меня имеет значение», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

Форма сборной России на Олимпиаде — лёгкая провокация. Зарубежная пресса возмутилась Однако Международный олимпийский комитет быстро поставил в обсуждении точку.