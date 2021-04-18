Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева стала 12-й в Байкальском лыжном марафоне на 30 км. На преодоление дистанции ей потребовался 1 час 39 минут 8,2 секунды. Победу в гонке одержала Анастасия Москаленко, финишировавшая за 1 час 15 минут 31,9 секунды. Второй стала Валерия Ковальчук (1: 19.40), а замкнула тройку лучших Елена Юнязева (1:19.46,7).



Лыжные гонки. Бурятия, Максимиха

Байкальский лыжный марафон. Женщины, 30 км.



1. Анастасия Москаленко

2. Валерия Ковальчук

3. Елена Юнязева

4. Татьяна Нечаева

5. Людмила Ширшова

...12. Ольга Зайцева.



Среди мужчин на дистанции 50 км сильнейшим оказался Александр Филиппов. Вторым к финишу пришёл Сергей Мизера, а третьим финишную линию пересёк Владислав Малюк.

Ольга Зайцева пригласила на Байкальский лыжный марафон, в котором выступит