Ирина Казакевич уверенно выиграла Авачинский лыжный марафон на 60 км

Биатлонистка Ирина Казакевич стала победителем Авачинского лыжного марафона на 60 км. На преодоление дистанции ей потребовалось 2 часа 59 минут 15 секунд. Второе и третье места также достались биатлонисткам: Наталье Гербуловой и Тамаре Ворониной соответственно.

Лыжные гонки. Петропавловск-Камчатский

Авачинский марафон. Женщины, 60 км

1. Ирина Казакевич – 2:59.15

2. Наталья Гербулова +5,26

3. Тамара Воронина +10,44.



В мужских соревнованиях победу праздновал Константин Главатских (2:34.44), второе место занял Сергей Турышев (+1 секунда), Рауль Шакирзянов (+1 секунда) замкнул тройку лидеров.



Напомним, в Байкальском лыжном марафоне на 30 км двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева стала 12-й.