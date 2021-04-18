Ирина Казакевич уверенно выиграла Авачинский лыжный марафон на 60 км
Биатлонистка Ирина Казакевич стала победителем Авачинского лыжного марафона на 60 км. На преодоление дистанции ей потребовалось 2 часа 59 минут 15 секунд. Второе и третье места также достались биатлонисткам: Наталье Гербуловой и Тамаре Ворониной соответственно.
Лыжные гонки. Петропавловск-Камчатский
Авачинский марафон. Женщины, 60 км
1. Ирина Казакевич – 2:59.15
2. Наталья Гербулова +5,26
3. Тамара Воронина +10,44.
В мужских соревнованиях победу праздновал Константин Главатских (2:34.44), второе место занял Сергей Турышев (+1 секунда), Рауль Шакирзянов (+1 секунда) замкнул тройку лидеров.
Напомним, в Байкальском лыжном марафоне на 30 км двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева стала 12-й.
Ольга Зайцева стала 12-й в Байкальском лыжном марафоне
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