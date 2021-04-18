Участник Авачинского лыжного марафона скончался из-за травм, полученных во время забега

Один из участников Авачинского лыжного марафона скончался в результате полученных во время забега травм, информирует ИА «Камчатка».

По информации издания, смерть случилась в результате падения на трассе. На соревнованиях он представлял Краснодар, однако ранее проживал на Камчатском полуострове. Более детальной информации об обстоятельствах произошедшего пока нет.

27-й Авачинский лыжный марафон состоялся сегодня, 18 апреля, на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. В женском забеге на 60 км победу праздновала биатлонистка Ирина Казакевич. В мужских соревнованиях сильнейшим стал Константин Главатских.