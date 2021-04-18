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Появилось видео падения участника Авачинского марафона, в результате которого он скончался

Появилось видео падения участника Авачинского марафона, в результате которого он скончался
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Сегодня, 18 апреля, во время забега на Авачинском лыжном марафоне произошла трагедия — в результате полученных во время гонки травм скончался один из участников. Как видно на кадрах появившегося видео, лыжник ударился головой о дерево на большой скорости.

Участник лыжного марафона скончался из-за падения на трассе.

На соревнованиях он представлял Краснодар, однако ранее проживал на Камчатском полуострове. Как сообщили в РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, скончавшийся участник — пенсионер, он умер от сердечного приступа.

27-й Авачинский лыжный марафон состоялся сегодня, 18 апреля, на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. В женском забеге на 60 км победу праздновала биатлонистка Ирина Казакевич. В мужских соревнованиях сильнейшим стал Константин Главатских.

Участник Авачинского лыжного марафона скончался из-за травм, полученных во время забега
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