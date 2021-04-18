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Дмитрий Губерниев отреагировал на трагедию на Авачинском лыжном марафоне

Дмитрий Губерниев отреагировал на трагедию на Авачинском лыжном марафоне
Лыжи / Другие 0
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на трагедию на Авачинском лыжном марафоне, задав вопросы организаторам.

Во время одного из поворотов участник со спуска на большой скорости врезался в дерево и ударился головой. В результате полученных повреждений лыжник скончался.

«Итак, трагедия на Авачинском лыжном марафоне. Погиб человек. Упал, серьёзные травмы. И у меня вопросы к организаторам. Вот мы видели это видео, когда просто как груша человек падает, ударяется о дерево. Где меры предосторожности? Где контруклоны? Маты на деревьях, в конце концов? Где огороженные участки трассы, чтобы падение смягчить, в случае чего? Где всё это? Мне хочется понять. Страшная трагедия. Погиб человек — спортивные результаты сразу на второй план, конечно. Вопросы, на которые мы пока ответа не получаем. Ждём информации от организаторов», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.

Участник Авачинского лыжного марафона скончался из-за травм, полученных во время забега
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