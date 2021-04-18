Лыжник Соловьёв: моя зарплата — 11 тысяч, а на сборы нужно найти 100 тысяч! Где?

Лыжник юниорской сборной России Павел Соловьёв рассказал о намерении сменить региональную принадлежность.

Спортсмен проживает в Пермском крае, однако, несмотря на регулярные запросы из национальной команды, уже пять лет не получает никакой финансовой помощи от региона. После победы Павла на национальных соревнованиях в 2016 году и по сей день из семейного бюджета потрачено около 2 млн рублей. Тогда, в 2016-м, отец Павла отдал на финансирование сына 500 тыс., которые были собраны ему для лечения онкологического заболевания.

С 2021 года спортсмены-лыжники из Пермского края параллельно представляют на Всероссийских соревнованиях другие регионы. Павел Соловьёв практически перешёл в Красноярский край, который финансирует его сборы и покупку инвентаря. От Пермского края 20-летний лыжник получает только зарплату в 11 тыс. рублей, при этом сборы и инвентарь не финансируются. В итоге уже в межсезонье Павел может перейти или в Красноярский край, или в Мурманскую область.

«Там с пониманием относятся к потребностям спортсменов, слышат, что нужно, знают, что такое спортивно-тренировочный процесс. А у нас как будто не слышат спортсменов. Зарплата — 11 тысяч рублей! А на сборы я должен найти 100 тыс. рублей! Где?» — приводит слова лыжника Properm.