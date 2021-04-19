Тренер Татьяны Сориной оценил её выступление в прошедшем сезоне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление в сезоне 2020/2021 своей подопечной и по совместительству жены российской лыжницы Татьяны Сориной.

«Получился однозначно сезон у Татьяны Сориной. Она так неожиданно ворвалась в мировую элиту лыжных гонок. Весь сезон прошла на высоком уровне. Особенно я бы отметил её выступление на чемпионате мира: получилось справиться и с психологическим волнением, побороть последствия травмы. Очень нервозно, особенно мне, было перед стартом, потому что она не соревновалась больше месяца. После Тур де Ски не провела ни одного официального старта, неизвестно было, сможет ли она, самое главное, психологически подвестись к чемпионату.

Но всё получилось, была проделана хорошая работа. Попробовали сочетание подъёма на среднегорье со спуском. Всё, что мы планировали, получилось, буквально по распланированным датам.

Таня претендовала на медали и в личной гонке – индивидуальной на 10 км коньком. Также в эстафете показала очень хорошее время, проиграла буквально 17-18 секунд Йохауг. Заслуженно наша команда взяла серебряную медаль.

Как раз на эти две гонки и была сделана ставка в подготовке, именно к ним мы спускались с высоты. Также Таня выполнила и другую свою задачу – завоевала личное золото на чемпионате России, даже не одно. Сейчас уже бегает в удовольствие, ничто её не тяготит», — сказал Сорин на YouTube-канале проекта «На лыжи».