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Сорин: Мацокина перейдёт в группу Крамера, это поможет ей раскрыться

Сорин: Мацокина перейдёт в группу Крамера, это поможет ей раскрыться
Лыжи / Кубок мира 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что его подопечная российская лыжница Христина Мацокина в это межсезонье перейдёт в группу Маркуса Крамера.

«Христина Мацокина точно переходит в группу Маркуса Крамера. Мы ещё в Оберстдорфе, предварительно переговорив с Христиной, обсудили этот вопрос с Маркусом. Решили, что в этот олимпийский год было бы неплохо, если она сменит группу. Возможно, это поможет ей хорошо раскрыться, показать высокие результаты. Чтоб из потенциально сильной спортсменки перейти в разряд сильных и бороться с элитой лыжного спорта на Кубке мира.

Это абсолютно нормальный процесс, я тоже в своё время переходил из группы Каминского к Чепалову. И даже не за счёт проделанной работы, а просто за счёт смены обстановки у меня был очень сильный прирост результатов. Плюс мы с Маркусом во многих моментах похоже работаем, поэтому им будет комфортно друг с другом», — сказал Сорин на YouTube-канале проекта «На лыжи».

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