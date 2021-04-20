Мэр Магадана — Вяльбе: вы помогаете укреплять позиции России на мировой спортивной арене

Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил уроженку города, главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе с днём рождения. Сегодня, 20 апреля, ей исполнилось 53 года.
«Высокое мастерство, целеустремлённость и верность призванию позволяли вам обходить сильнейших соперников и многократно подниматься на пьедестал почёта престижных мировых соревнований. Вы добились громких побед и достигли самых высоких вершин в лыжных гонках, а после завершения карьеры продолжаете способствовать укреплению позиций России на мировой спортивной арене, проявляя свои лучшие качества мудрого лидера в тренерской и управленческой деятельности.
Вы воспитываете настоящих профессионалов, принося радость миллионам болельщиков. Бесспорное доказательство результативности ваших усилий — блестящие результаты отечественных спортсменов на крупнейших международных соревнованиях», — говорится в поздравлении мэра, опубликованном на сайте мэрии Магадана.
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