Червоткин: Большунов показывает — «я хочу тренироваться один». Это сразу видно

Лыжник сборной России Алексей Червоткин рассказал, как тренируется лидер национальной команды Александр Большунов.

«Судя по тем сборам, которые мы проводим в горах, где-то у него бывают сложности. Где-то он, наоборот, летит неудержимо. Тоже как пойдёт с подводкой, с подготовкой.

Очень мало мы пересекаемся. Да, он предпочитает тренироваться один. Ходит своим ходом, своими движениями. Либо пытается сбросить, либо уходит снова на ту же петлю, которую прошли, куда-то срезает, чтобы человек за ним не пошёл. Он показывает это – «я хочу потренироваться один». Это сразу видно.

Он заслужил это всё, доказывает своими результатами. Мы выступили в эстафете, завоевали медаль, и всем было уделено внимание. Если бы каждый человек завоёвывал медали, то у всех было бы это внимание», — рассказал Червоткин в интервью YouTube-каналу «Советского спорта».

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

