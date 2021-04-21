Червоткин: Большунов показывает — «я хочу тренироваться один». Это сразу видно

Лыжник сборной России Алексей Червоткин рассказал, как тренируется лидер национальной команды Александр Большунов.
«Судя по тем сборам, которые мы проводим в горах, где-то у него бывают сложности. Где-то он, наоборот, летит неудержимо. Тоже как пойдёт с подводкой, с подготовкой.
Очень мало мы пересекаемся. Да, он предпочитает тренироваться один. Ходит своим ходом, своими движениями. Либо пытается сбросить, либо уходит снова на ту же петлю, которую прошли, куда-то срезает, чтобы человек за ним не пошёл. Он показывает это – «я хочу потренироваться один». Это сразу видно.
Он заслужил это всё, доказывает своими результатами. Мы выступили в эстафете, завоевали медаль, и всем было уделено внимание. Если бы каждый человек завоёвывал медали, то у всех было бы это внимание», — рассказал Червоткин в интервью YouTube-каналу «Советского спорта».
На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
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