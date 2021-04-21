«Не могу ни спать, ни есть и плачу навзрыд». Чемпионка ОИ Микаэла Шиффрин — о смерти отца

Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Микаэла Шиффрин рассказала о переживаниях, связанных со смертью отца. Отец спортсменки скончался в 2020 году в результате несчастного случая.

«Я продолжаю думать об этом, не могу ни спать, ни есть. Меня накрывает паника в моменты, когда этого меньше всего можно ожидать — например, в ходе тренировки, когда я делаю серию приседаний. Я внезапно… Я с трудом опускаю вес и просто плачу навзрыд», — приводит слова Шиффрин BBC.

26-летняя Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте (2016/17, 2017/18, 2018/19), многократная победительница этапов Кубка мира (второе место по количеству побед за всю историю после Линдси Вонн).