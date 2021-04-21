Итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани перед олимпийским сезоном собираются тренироваться со сборной России, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на свои источники.

«Катя Новикова, коллега из Италии, сообщает. Лыжники Пеллегрино и де Фабиани собираются тренироваться со сборной России! В группе Крамера! Сейчас ждут добро от ФЛГР, интересно...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Пеллегрино — двукратный обладатель Кубка мира в зачёте спринтерских гонок по итогам сезонов-2015/2016 и 2020/2021. Федерико — первый и единственный в истории лыжник не из Норвегии или Швеции, выигравший этот зачёт. Также Пеллегрино — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпион мира 2017 года в личном спринте. Вместе итальянцы завоевали бронзу чемпионата мира 2019 года в командном спринте, что для де Фабиани — лучшее достижение в карьере.