Итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани перед олимпийским сезоном собираются тренироваться со сборной России, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на свои источники.
«Катя Новикова, коллега из Италии, сообщает. Лыжники Пеллегрино и де Фабиани собираются тренироваться со сборной России! В группе Крамера! Сейчас ждут добро от ФЛГР, интересно...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Пеллегрино — двукратный обладатель Кубка мира в зачёте спринтерских гонок по итогам сезонов-2015/2016 и 2020/2021. Федерико — первый и единственный в истории лыжник не из Норвегии или Швеции, выигравший этот зачёт. Также Пеллегрино — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпион мира 2017 года в личном спринте. Вместе итальянцы завоевали бронзу чемпионата мира 2019 года в командном спринте, что для де Фабиани — лучшее достижение в карьере.
- 21 апреля 2021
-
18:39
-
18:08
-
17:53
-
17:30
-
13:04
-
12:25
- 20 апреля 2021
-
21:17
-
20:31
-
19:05
-
18:39
- 19 апреля 2021
-
19:16
-
17:32
-
17:03
-
15:28
-
12:36
-
12:26
-
12:17
- 18 апреля 2021
-
22:05
-
20:51
-
17:38
-
16:43
-
15:37
-
13:58
-
13:12
-
11:26
-
11:10
- 17 апреля 2021
-
16:42
-
16:02
-
14:39
-
13:08
-
12:26
-
10:40
- 16 апреля 2021
-
23:57
-
13:32
-
12:42