Вяльбе объяснила, зачем России совместные тренировки с Пеллегрино и де Фабиани

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала соглашение с итальянской федерацией о том, что Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани перед олимпийским сезоном будут тренироваться со сборной России, в группе Маркуса Крамера.

«С оптимизмом отношусь к этому предложению итальянской команды. Верю, что от этого сотрудничества выиграют и российские, и итальянские лыжники и, в частности, Федерико Пеллегрино. Это отличный шаг в развитии беговых лыж, так как встретятся две разные методики тренировок. Уверена, что все стороны извлекут максимум из этого сотрудничества и спортсмены смогут выложиться по полной», — приводит слова Вяльбе Fondo Italia.

Президент Федерации зимних видов спорта Италии Флавио Рода поблагодарил Вяльбе и ФЛГР за поддержку предложения о сотрудничестве.

«Считаю, что обе федерации только выиграют, особенно с точки зрения обмена методиками тренировок. Россия и Италия олицетворяют две прочные традиции в лыжных гонках, и сотрудничество на высшем уровне, под руководством одного из лучших специалистов, принесёт отличные результаты для всех. Сделаем всё возможное, чтобы после совместной работы лыжники боролись за медали в Пекине», — сказал Рода.