Елена Вяльбе прокомментировала трагедию, произошедшую во время Авачинского марафона

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на трагедию, произошедшую во время Авачинского марафона на Камчатке. 56-летний спортсмен-любитель скончался в ходе гонки.
«У него оторвался тромб. Это могло произойти и когда он спал, и когда едет за рулем. Каким образом мы можем повлиять на эти вещи? Ему 56 лет. Он пришёл со справкой от врача, в которой написано, что он здоров. Он подписывается под тем, что несёт ответственность за здоровье. На «Iron Man» каждый год умирают люди. А этот мужчина каждый год приезжал на соревнование и бегал много лет. К сожалению, такое случается. И не только в России, но и в других странах. И это не зависит от трассы даже — просто человеческий фактор, судьба. Но проверять справку, был ли этот доктор другом, даже смешно как-то», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».
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