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«Тропикана женщина». Юлия Ступак показала новое фото с отдыха

«Тропикана женщина». Юлия Ступак показала новое фото с отдыха
Лыжи / Другие 0

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на отдыхе.

«Тропикана женщина», — написала Ступак.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак.

Подписчики так оценили фото Юлии:
«Королева».
«Океану привет».
«Красотка».
«Супердевчонка».
«Красотка! Что на лыжах, что под пальмой!»
«Красивая девушка и красивый пейзаж».
«Не, ну на отдыхе-то можно было снять лыжную форму?»

Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Она является заслуженным мастером спорта России.

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