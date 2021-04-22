Призёр ОИ Пеллегрино рассказал, как решил тренироваться со сборной России по лыжным гонкам

Призёр Олимпийских игр итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, почему захотел тренироваться вместе со сборной России. К олимпийскому сезону-2021/2022 Пеллегрино и его соотечественник Франческо де Фабиани будут тренироваться в группе старшего тренера сборной России Маркуса Крамера.
«Вот уже несколько лет я вынашивал идею совместной работы с иностранными спортсменами. С тех пор, как мой одноклубник, пловец Грегорио Пальтриньери, так же как и я, выступающий за клуб «Пламя золота», рассказал мне, как он отправился в Австралию на восемь месяцев после Игр в Рио-2016, чтобы тренироваться с сильным австралийским спортсменом Маком Хортоном. Я всегда хотел получить опыт такого типа.
В этом году главный тренер сборной Италии Марко Селле подал в отставку, и мне было сложно представить подготовку к олимпийскому сезону в создавшейся атмосфере, где, скажем так, не всё гладко. Поэтому мы с Франческо де Фабиани начали думать о возможностях поработать с кем-то ещё. Обратились к Маркусу Крамеру, он сказал, что должен поговорить со своими ребятами и с Еленой Вяльбе. Потом я узнал, что они согласились и были рады, что мы присоединимся. Тогда уже мы попросили нашу федерацию о сотрудничестве», — цитирует Пеллегрино «Матч ТВ».
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