Итальянец Пеллегрино ответил на вопрос, хотел бы он тренироваться с Большуновым

Призёр Олимпийских игр итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал об опыте тренировки с лидером мужской сборной России Александром Большуновым.

«На одном из сборов — в Муонио, в Финляндии — мы пересеклись с группой Крамера, но там был и Большунов. Насколько я понял, иногда в сборной России разные группы тренируются по отдельности, а иногда вместе. И вот в Муонио мы пересеклись. Было очень интересно работать бок о бок вместе с Сашей. Он классный лыжник», — цитирует его «Матч ТВ».

К сезону-2021/2022 Пеллегрино будет готовиться в группе старшего тренера сборной России Маркуса Крамера. Итальянца спросили, хотел бы он тренироваться с Большуновым, который входит в группу Юрия Бородавко, на постоянной основе.

«Хотел бы я тренироваться с Большуновым? Тут немного другое. Ведь идея совместной подготовки зародилась из-за доверия Крамеру как тренеру. Мы много разговаривали и тренировались. Получается такое идеальное сочетание: спортсмены из разных стран, и все очень сильные, конкурентоспособные, и тренер, который одержал много побед и которому можно доверять. Так и создаются идеальные условия для суперрезультатов», — сказал он.

