ФЛГР поставила оценку выступлению российских лыжников в сезоне-2020/2021

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) поставил удовлетворительную оценку выступлению российских лыжников в предолимпийском сезоне. Об этом сообщил член президиума ФЛГР Сергей Крянин.
«Главный тренер сборной России Елена Валерьевна Вяльбе выступила на президиуме с докладом по итогам сезона, после чего путём голосования была вынесена оценка выступлению наших спортсменов. Было два варианта: удовлетворительно и неудовлетворительно. Все проголосовали за удовлетворительную оценку», — приводит слова Крянина ТАСС.
В сезоне-2020/2021 лидер мужской сборной, Александр Большунов, завоевал Кубок мира. У женщин лучший результат показала Юлия Ступак, ставшая второй. Она уступила лишь американке Джессике Диггинс. На чемпионате мира в Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место в неофициальном командном зачёте, завоевав одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награды.
- 22 апреля 2021
-
14:56
-
14:44
-
14:23
-
14:18
-
13:10
-
10:05
- 21 апреля 2021
-
21:59
-
18:39
-
18:08
-
17:53
-
17:30
-
13:04
-
12:25
- 20 апреля 2021
-
21:17
-
20:31
-
19:05
-
18:39
- 19 апреля 2021
-
19:16
-
17:32
-
17:03
-
15:28
-
12:36
-
12:26
-
12:17
- 18 апреля 2021
-
22:05
-
20:51
-
17:38
-
16:43
-
15:37
-
13:58
-
13:12
-
11:26
-
11:10
- 17 апреля 2021
-
16:42
-
16:02