ФЛГР поставила оценку выступлению российских лыжников в сезоне-2020/2021

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) поставил удовлетворительную оценку выступлению российских лыжников в предолимпийском сезоне. Об этом сообщил член президиума ФЛГР Сергей Крянин.

«Главный тренер сборной России Елена Валерьевна Вяльбе выступила на президиуме с докладом по итогам сезона, после чего путём голосования была вынесена оценка выступлению наших спортсменов. Было два варианта: удовлетворительно и неудовлетворительно. Все проголосовали за удовлетворительную оценку», — приводит слова Крянина ТАСС.

В сезоне-2020/2021 лидер мужской сборной, Александр Большунов, завоевал Кубок мира. У женщин лучший результат показала Юлия Ступак, ставшая второй. Она уступила лишь американке Джессике Диггинс. На чемпионате мира в Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место в неофициальном командном зачёте, завоевав одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награды.