Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

В Норвегии заговорили о рисках Йохауг получить травму из-за её тренировок в обуви с шипами

В Норвегии заговорили о рисках Йохауг получить травму из-за её тренировок в обуви с шипами
Лыжи / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг, известная любовью к легкоатлетическим соревнованиям, недавно сообщила о намерении потренироваться в беге, используя обувь с шипами. Этот замысел нашёл немало противников. В частности, норвежская легкоатлетка, чемпионка мира 1987 года Ингрид Кристиансен предостерегла Йохауг от использования такой обуви из-за высоких рисков получить травму.

«Боюсь, остановившись на обуви с шипами, она сильно рискует в плане выступлений в лыжном сезоне. Такая обувь – страшная штука. Каждый, кто бегал в шипованной обуви хотя бы в течение получаса, знает о болях в ногах. Организм подвергается большим нагрузкам во время бега, и нужно всего ничего, чтобы оступиться. Если поставить ногу не так, последствия могут быть очень тяжёлыми. Надеюсь, что с Терезой этого не произойдёт», — приводит слова Кристиансен Dagbladet.

Сама Терезе сообщила, что собирается тщательно оценить все риски перед принятием решения.

«Я очень хорошо осведомлена о рисках получения травм из-за ношения такой обуви. Перед тем, как сделать свой выбор, я внимательно оценю все риски. Обувь я тщательно протестирую», — сказала Йохауг.

Лыжница Степанова: Йохауг можно обогнать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021