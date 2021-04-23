В Норвегии заговорили о рисках Йохауг получить травму из-за её тренировок в обуви с шипами

Олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг, известная любовью к легкоатлетическим соревнованиям, недавно сообщила о намерении потренироваться в беге, используя обувь с шипами. Этот замысел нашёл немало противников. В частности, норвежская легкоатлетка, чемпионка мира 1987 года Ингрид Кристиансен предостерегла Йохауг от использования такой обуви из-за высоких рисков получить травму.



«Боюсь, остановившись на обуви с шипами, она сильно рискует в плане выступлений в лыжном сезоне. Такая обувь – страшная штука. Каждый, кто бегал в шипованной обуви хотя бы в течение получаса, знает о болях в ногах. Организм подвергается большим нагрузкам во время бега, и нужно всего ничего, чтобы оступиться. Если поставить ногу не так, последствия могут быть очень тяжёлыми. Надеюсь, что с Терезой этого не произойдёт», — приводит слова Кристиансен Dagbladet.

Сама Терезе сообщила, что собирается тщательно оценить все риски перед принятием решения.

«Я очень хорошо осведомлена о рисках получения травм из-за ношения такой обуви. Перед тем, как сделать свой выбор, я внимательно оценю все риски. Обувь я тщательно протестирую», — сказала Йохауг.