Глеб Ретивых: мы с итальянцами совместно будем думать, как обыграть норвежцев

Лыжник сборной России Глеб Ретивых прокомментировал то, что итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани будут готовиться к олимпийскому сезону-2021/2022 в группе старшего тренера национальной команды Маркуса Крамера.
«Я думаю, мы будем совместно придумывать, как обыгрывать норвежцев. Тем более что Пеллегрино, де Фабиани, Сергей Устюгов и я — хорошие спринтеры. Но, думаю, норвежцы, узнав о нашем объединении, не будут переживать, им вообще без разницы. Хотя всё равно для европейцев эта новость будет очень интересной, все будут думать, что из этого выйдет.
Информация о том, что Пеллегрино и де Фабиани будут тренироваться в одной группе с нами, вызывает только положительные эмоции. Могу также сказать, что с этими ребятами у нас и раньше было много совместных тренировок, они отличные лыжники. Очень здорово, что теперь рядом будут тренироваться два ведущих спортсмена из другой страны, лыжники мирового уровня. Мы будем вместе с ними проходить все сборы, но если они пришли в нашу команду, то в ней будут действовать правила нашего тренера», — приводит слова Ретивых ТАСС.
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