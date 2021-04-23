Глеб Ретивых рассказал, можно ли обыграть Йоханнеса Клебо

Лыжник сборной России Глеб Ретивых ответил на вопрос, как обыграть лидера норвежской национальной команды Йоханнеса Клебо. На чемпионате мира в Оберстдорфе Клебо завоевал три золотые медали, в том числе одну личную, а также первым пересёк финиш в марафоне, но был дисквалифицирован за контакт с Александром Большуновым незадолго до финиша.

«Его можно обыгрывать, его обыгрывали и Большунов, и Пеллегрино, и также я — после Пхёнчхана на этапе КМ в Лахти. Не сказать, что он мегасупер уезжает ото всех, это раньше он бегал спринты, убегал функционально, у него функция как, наверное, у легкоатлетов на 800 м и 1500 м — тем самым он в спринтах убегал и последнюю сотню просто ехал пешком, потому что за ним в 10 секундах бегут.

С ним без проблем можно бороться, просто этот человек рождён для лыжных гонок, как Усэйн Болт был рождён для лёгкой атлетики. Йоханнес каждую неделю подводится на сто процентов, это феноменально, по-другому и не скажешь. Нужно, чтобы всегда всё совпадало, но и у Йоханнеса были неудачные гонки, он ломал палки, падал, были какие-то столкновения, не всегда всё было гладко, всякие моменты возникали.

Можно, можно с ним бороться, но на данный момент он просто сильный. Как Большунов, так и Клебо — как раньше были другие спортсмены: Легков, Устюгов, Колонья, Нортуг и т. д. — много других людей, когда их целый год никто не мог обогнать. Сейчас лыжными гонками владеют эти два человека», — приводит слова Ретивых Sport24.