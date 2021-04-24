Вяльбе: в послании президента прозвучал выбор России — это жизнь и безопасность страны

Президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе прокомментировала Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Слушая ежегодное Послание нашего президента Федеральному собранию, особое внимание обратила на проекты созидания и подлинного народосбережения — это развитие здравоохранения, образование, поддержка детей, помощь беременным женщинам, реальные меры борьбы с бедностью. По моему мнению, в Послании прозвучал выбор России — это жизнь, это развитие, достоинство и безопасность нашей страны.

Пожалуй, Послание президента было одним из самых примечательных — несмотря на то что в обращении президента затрагивалась и внешняя политика, и вызовы, с которыми сталкивается наша страна и в целом мир, основной упор в нём сделан на внутренней политике.

Я считаю, что с учётом того, что творится в мире, на самом деле Россия выходит из этого так называемого пандемийного кризиса очень достойно. Однако, как сказал Владимир Владимирович Путин, расслабляться нельзя — даже с учётом того, что живём уже практически обычной жизнью. Нужно также дальше двигаться в этом направлении, засучив рукава работать. И для этого всем органам власти президент России дал чёткую программу действий», — приводит слова Вяльбе «Магаданская правда».