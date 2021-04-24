«Поплаваем?» Юлия Ступак показала фото в купальнике

Российская лыжница Юлия Ступак разместила новой пост на своей официальной странице в «Инстаграме». Юлия сфотографировалась в купальнике.
«Доброе утро, поплаваем?» — подписала фотографию Ступак.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Юлии Ступак в «Инстаграме».
26-летняя Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Является заслуженным мастером спорта России. В сезоне-2020/2021 Ступак стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски».
Напомним, ранее состоялось заседание президиума Федерации лыжных гонок России, на котором был утверждён состав сборной России на следующий сезон.
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