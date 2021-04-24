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«Поплаваем?» Юлия Ступак показала фото в купальнике

«Поплаваем?» Юлия Ступак показала фото в купальнике
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Российская лыжница Юлия Ступак разместила новой пост на своей официальной странице в «Инстаграме». Юлия сфотографировалась в купальнике.

«Доброе утро, поплаваем?» — подписала фотографию Ступак.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

26-летняя Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Является заслуженным мастером спорта России. В сезоне-2020/2021 Ступак стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски».

Напомним, ранее состоялось заседание президиума Федерации лыжных гонок России, на котором был утверждён состав сборной России на следующий сезон.

Утверждён состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2021/2022
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