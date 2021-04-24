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Группа Юрия Бородавко проведёт первый сбор в Крыму

Группа Юрия Бородавко проведёт первый сбор в Крыму
Лыжи / Другие 0
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Группа тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко проведёт первый сбор в Крыму — подготовка к олимпийскому сезону начнётся 16 мая. В группе Бородавко занимаются Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Наталья Непряева.

«С 16 мая по 3 июня у нас пройдёт первый тренировочный сбор, он будет в посёлке Морском в Крыму. Это знакомое для нас место, мы там уже не один раз проводили тренировочные мероприятия. В основном спортсменов ждут велосипедные тренировки, много кросс-подходов, силовые тренировки, спортивные игры. Плюс к этому времени там начинают созревать черешня и клубника, да и свежий морской воздух пойдёт лыжникам во благо.

Первый снег у нас планируется на конец октября. Что касается крымского сбора, то пока предполагается участие в нём всех спортсменов, входящих в группу. Но если будет какой-то форс-мажор, то понятно, что люди будут пропускать. 90 процентов спортсменов уже прошли углублённое медицинское обследование, оставшиеся сделают это в ближайшие дни», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Стало известно, когда итальянские лыжники присоединятся к сборной России
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