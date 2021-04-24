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«Счастья вам, ребята!» Вяльбе показала фото со свадьбы Большунова и Жеребятьевой

«Счастья вам, ребята!» Вяльбе показала фото со свадьбы Большунова и Жеребятьевой
Лыжи / Другие 0
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии со свадьбы Александра Большунова и Анны Жеребятьевой.

«Такой чудесный сегодня день! Счастья вам, ребята!» — подписала фото Вяльбе.

Фото можно посмотреть на странице Елены Вяльбе в «Инстаграме».

Жених был в строгом костюме-тройке и галстуке-бабочке, невеста – в длинном тюлевом платье с глубоким вырезом.

Жеребятьева регулярно сопровождает Большунова на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. После сезона-2020/2021 спортсменка объявила о завершении карьеры. 24-летняя Жеребятьева — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года. 24-летний Большунов – чемпион мира и двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса».

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