Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Счастья вам, ребята!» Вяльбе показала фото со свадьбы Большунова и Жеребятьевой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии со свадьбы Александра Большунова и Анны Жеребятьевой.



«Такой чудесный сегодня день! Счастья вам, ребята!» — подписала фото Вяльбе.

Фото можно посмотреть на странице Елены Вяльбе в «Инстаграме».

Жених был в строгом костюме-тройке и галстуке-бабочке, невеста – в длинном тюлевом платье с глубоким вырезом.

Жеребятьева регулярно сопровождает Большунова на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. После сезона-2020/2021 спортсменка объявила о завершении карьеры. 24-летняя Жеребятьева — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года. 24-летний Большунов – чемпион мира и двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса».