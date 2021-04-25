Вяльбе — о гостях свадьбы Большунова: никакой режим они не нарушали. Они не в казарме

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение, что лыжники национальной команды, бывшие гостями на свадьбе Александра Большунова и Анны Жеребятьевой, не нарушили спортивный режим.
«Никакой режим они не нарушали. А что вы подразумеваете? Не легли спать в одиннадцать? Вообще-то у них сейчас свободное время. Они находятся в так называемом отпуске. Межсезонье. Имеют полное право и расслабиться, и повеселиться, и потанцевать. Может быть, до утра потанцевать. Я не вижу в этом никакого дурного тона или нарушения режима. Они же не в казарме находятся, не на сборах.
Подготовка к Олимпиаде? У спортсменов она начинается уже на следующий день, после того как заканчивается предыдущая Олимпиада. А в целом следующий сезон мы централизованно начинаем с 15 мая. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
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