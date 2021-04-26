Эмиль Иверсен: русские называли меня астматиком и педофилом

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал об оскорблениях со стороны болельщиков из России. Иверсен был признан чемпионом мира 2021 года после дисквалификации соотечественника Йоханнеса Клебо за создание помех на финише россиянину Александру Большунову. Клебо на финишной прямой пытался опередить Большунова, протиснувшись с краю лыжни, в результате чего россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Иверсена.

«Русские называли меня астматиком и педофилом. В основном они пишут про астму и жульничество. После чемпионата мира таких комментариев было немало. Было очень много негатива. Некоторые писали, что победу мне купил король Харальд. В России есть разные болельщики. Они патриотично настроены. Как я понял, хорошего мне ничего не желали.

Всё началось ещё после этапа в Лахти. Я сглупил и сказал, что мы помочились на Россию. Я не знал, как эту фразу переведут на русский, но просто представьте, что русский скажет, что помочился на норвежцев. Это было не очень умно с моей стороны. Тогда на меня полился поток оскорблений", — приводит слова Иверсена Dagladet.