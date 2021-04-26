Эмиль Иверсен: когда русские пишут про короля Харальда, я не могу воспринимать это всёрьёз

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен рассказал, как реагирует на оскорбления со стороны российских болельщиков.

«Я не могу себе позволить читать слишком много комментариев. Я просто ухмыляюсь, думаю, это весело. Мне всё равно.

Я знаю, кем являюсь на самом деле, и не считаю себя плохим человеком. Когда русские пишут про Эрну Сульберг и короля Харальда, я не могу воспринимать их сообщения всерьёз. Это даже придаёт мне энергии. Они всё говорят напрямую. Это спорт, и в нём должны быть эмоции", — приводит слова Иверсена Dagbladet.

Иверсен был признан чемпионом мира 2021 года после дисквалификации соотечественника Йоханнеса Клебо за создание помех на финише россиянину Александру Большунову. Клебо на финишной прямой пытался опередить Большунова, протиснувшись с краю лыжни, в результате чего россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Иверсена.