Егор Сорин назвал даты первого сбора своей группы лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, где и когда его подопечные проведут первый сбор перед сезоном-2021/2022.

«Наш первый сбор будет проходить с 18 мая по 3 июня на высоте 1 800 метров в посёлке Тегенекли, который находится чуть ниже Терскола. Планируется, что все спортсмены из моей группы будут на этом аэробно-силовом сборе, на котором основной акцент будет сделан на велосипед. Мы с Татьяной прилетим туда на неделю раньше», — приводит слова Сорина ТАСС.

Группа Егора Сорина: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алёна Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.