Норвежский сайт: может, Клебо жалеет, что не посетил свадьбу Большунова. Там было весело

На сайте норвежского телеканала TV2 опубликовали материал, посвящённый свадьбе лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.

В минувшие выходные 24-летний Большунов женился на бывшей лыжнице Анне Жеребятьевой, которой сейчас 23 года. Россиянин приглашал на свадьбу лидера мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнеса Хёсфлота Клебо, однако тот отказался посетить торжество.

«Йоханнес Клебо, главный соперник россиянина, был приглашён на свадьбу вместе со своей девушкой Перниллой Дёсвик. Но он отказался из-за опасений, связанных с коронавирусом. Возможно, сейчас он жалеет об этом, поскольку свадебная вечеринка, похоже, прошла очень весело», — отмечается в материале на сайте издания.