VG сравнила бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам

Норвежская газета VG оценила бюджеты ведущих национальных команд по лыжным гонкам. По информации издания, бюджет сборной России составляет 5,5 млн норвежских крон, или примерно $ 660 тыс.

«Однако сборная получает деньги на все соревнования и тренеров от министерства спорта. Они также получают определённую поддержку от Олимпийского комитета России, который помимо прочего оплачивает работу иностранных специалистов», — отмечается в материале на сайте издания.

Также сообщается, что общий бюджет Норвежской лыжной ассоциации составляет 93 млн норвежских крон ($ 11,2 млн), из которых 30 млн ($ 3,6 млн) идёт на три национальные команды с 22 спортсменами, а общий бюджет Шведской лыжной ассоциации — 64 млн норвежских крон ($ 7,7 млн), из которых 45 млн ($ 5,4 млн) идёт на две национальные команды с 14 спортсменами. Бюджет сборной Финляндии колеблется в районе 16-18 млн норвежских крон ($ 1,9-2,1 млн).