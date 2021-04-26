«Семья». Анна Жеребятьева показала свадебное фото с Александром Большуновым

Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала свадебное фото с Александром Большуновым. Они поженились 23 апреля.
«Семья», — подписала фото спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Жеребятьевой
Жеребятьева регулярно сопровождает Большунова на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. После сезона-2020/2021 спортсменка объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.
Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски», трёхкратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира.
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