Дмитрий Губерниев отреагировал на свадебное фото Александра Большунова и Анны Жеребятьевой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил свадебное фото Александра Большунова и Анны Жеребятьевой. Они стали мужем и женой 23 апреля.

В комментарии к фото, которое Жеребятьева разместила в своём «инстаграме», Губерниев написал: «Совет да любовь».

Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.



Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски», трёхкратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира.