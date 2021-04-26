Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Лыжный двоеборец Серёгин отстранён на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Лыжный двоеборец Серёгин отстранён на четыре года за нарушение антидопинговых правил
Лыжи / Другие 0

Трёхкратный призёр чемпионатов России по лыжному двоеборью Алексей Серёгин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Серегин отстранён Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

Срок дисквалификации 30-летнего спортсмена отсчитывается с 21 мая 2020 года.

Серёгин является членом сборной России с 2014 года. Он дважды становился серебряным и один раз бронзовым призёром чемпионатов страны в командном первенстве.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021