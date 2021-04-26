Лыжный двоеборец Серёгин отстранён на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Трёхкратный призёр чемпионатов России по лыжному двоеборью Алексей Серёгин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Серегин отстранён Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

Срок дисквалификации 30-летнего спортсмена отсчитывается с 21 мая 2020 года.

Серёгин является членом сборной России с 2014 года. Он дважды становился серебряным и один раз бронзовым призёром чемпионатов страны в командном первенстве.