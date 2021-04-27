Жена Александра Большунова показала видео поцелуя с мужем на свадьбе

Бывшая российская лыжница Анна Жеребятьева, супруга лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» видео поцелуя с мужем на свадьбе. 24-летний Большунов и 23-летняя Жеребятьева поженились в минувшие выходные.

Жеребятьева регулярно сопровождает Большунова на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. После сезона-2020/2021 спортсменка объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски», трёхкратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира.