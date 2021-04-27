Александр Большунов рассказал, отвлекает ли его медийный шум

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, мешает ли ему медийный шум.



«Не скажу, что медийный шум отвлекает. На разные мероприятия приглашают уже после основных соревнований. Это промежуток между финишем сезона и началом нового подготовительного периода. Я уделяю сейчас этому время, а в подготовительный период до меня сложно достучаться, выпросить интервью», — сказал Большунов в эфире Россия 24.



Большунов — действующий чемпион мира в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

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