Большунов рассказал о соперничестве с норвежскими лыжниками

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мыслями о соперничестве с лыжниками сборной Норвегии.
«Не знаю, почему впереди с норвежцами оказываюсь только я. Может, это потому, что у меня тоже комбинезон красный и мы просто сливаемся вместе с ними. Ну почему так происходит… Я много тренируюсь, постоянно ищу способы как-то добавить. Возможно, это приносит мне результат. С ними иногда получается бороться, а иногда они оказываются сильнее. Мы конкурируем между собой.
У норвежцев тоже есть эмоции. Тот же Клебо эмоционально реагировал, когда проиграл финиш. Тёнсет проявил эмоции, когда палка сломалась. После финиша скиатлона я видел Холунда со слезами на глазах, когда он понимал, что третье место — это для него супердостижение. Потом он ещё взял золото в «разделке». Эмоции есть, просто они не всегда попадают в камеру», — сказал Большунов в эфире Россия 24.
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