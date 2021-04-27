«Понимал, что это медаль, которая проиграна». Большунов — о скандальном серебре на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, почему не стал надевать медаль после скандальной развязки гонки с общего старта на 50 км классическим стилем на чемпионате мира 2021 года в Обертсдорфе (Германия).



«Когда у меня ещё не было «Большого глобуса», я приезжал в гости к Елене Валерьевне. Она показывала свои трофеи, и мне очень хотелось их заработать. В том году глобус ещё не приехал, и мы к ней заехали. Она предложила сделать автограф-сессию: «Давай будешь с «Большим глобусом». Дам тебе свой». Но я сказал: «Нет, спасибо. Лучше буду свои зарабатывать». Мне нужно только то, что завоёвано именно мной. Марафон на чемпионате мира — не исключение. Я понимал, что это медаль, которая проиграна. Поэтому принял решение не надевать её, так как это неправильная медаль.



Я уже всё отпустил и забыл. Остаётся только опыт, а больше ничего оттуда мы не берём. Вспоминать, разочаровываться и опять тратить эмоции не вижу смысла. Ту сломанную палку сразу поменяли, как положено по регламенту. А на память я бы её и не оставил. Такая память нам не нужна. Приобрёл тогда и психологический опыт, и опыт выбора коридора на финише. Это тоже играет роль, и потихоньку учишься тому, как правильно действовать в другой ситуации. С опытом легче понимать, как нужно будет действовать. А так всё, что было в Оберстдорфе, там и осталось. Надеюсь, личные отношения не испортились и мы так же уважаем друг друга», — сказал Большунов в эфире «Россия 24».



Напомним, что в конце марафона на чемпионате мира Йоханнес Клебо сломал палку Александра Большунова на финишной прямой. Норвежец после долгих разбирательств был лишён своей серебряной медали, которая досталась российскому спортсмену.

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