Александр Большунов отреагировал на слухи о своём возможном переходе в биатлон

Чемпион мира 2021 года по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о том, что его мотивирует продолжать выступать в лыжных гонках, а также прокомментировал слухи, отправляющие его в биатлон.
«Если говорить о мотивации после Олимпийских игр, то сначала нужно завоевать там медаль. Я буду стараться, готовиться максимально, пытаться реализовать это на Олимпийских играх. Не знаю, как это получится. Думаю, и дальше в любом случае найду мотивацию. Она будет всегда, потому что меня мотивирует не только золото Олимпийских игр, но и соперники, которые также иногда обыгрывают на главных стартах.
Что касается разговоров о моём возможном переходе в биатлон, то сначала задают такие вопросы, я ничего толком не отвечаю, а новости выходят. Потом задают вопросы Йоханнесу Бё, Фуркаду, они размышляют. Ха! Ну это на самом деле неправильно. Меня спросили, и я ответил — не более того. А информации о том, что я куда-то собираюсь, не было. Это в основном пресса, которая любит приукрасить», — рассказал Большунов в эфире «Россия 24».
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