Иверсен: Большунов — не самый славный парень на свете

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен вспомнил инцидент, случившийся во время лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). На финише гонки соотечественник Иверсена Йрханнес Клебо создал помехи лидировавшему россиянину Александу Большунову, за что и был дисквалифицирован.



«То, что тогда произошло, было чистой случайностью. Думаю, больше всего Йоханнеса раздражает, что он был вторым на финишной прямой. Он должен был быть первым и вполне мог бы им и быть. Большунов — не самый славный парень на свете. Неудивительно, что Александр находится в серой зоне, и он не может просто взять и смириться с золотом Клебо», — приводит слова Иверсена Dagbladet.



Из-за контакта с Клебо россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Иверсена, который и был признан чемпионом мира. Большунову вручили серебряную медаль.

Иверсен рассказал, как вёл себя Клебо сразу после дисквалификации за контакт с Большуновым