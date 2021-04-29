Иверсен: Большунов — не самый славный парень на свете

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен вспомнил инцидент, случившийся во время лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). На финише гонки соотечественник Иверсена Йрханнес Клебо создал помехи лидировавшему россиянину Александу Большунову, за что и был дисквалифицирован.
«То, что тогда произошло, было чистой случайностью. Думаю, больше всего Йоханнеса раздражает, что он был вторым на финишной прямой. Он должен был быть первым и вполне мог бы им и быть. Большунов — не самый славный парень на свете. Неудивительно, что Александр находится в серой зоне, и он не может просто взять и смириться с золотом Клебо», — приводит слова Иверсена Dagbladet.
Из-за контакта с Клебо россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Иверсена, который и был признан чемпионом мира. Большунову вручили серебряную медаль.
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