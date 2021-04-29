«Как же здесь прекрасно». Жена Большунова сфотографировалась в купальнике на Мальдивах

Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала новое фото с отдыха на Мальдивах, куда они вместе с мужем Александром Большуновым отправились сразу после свадьбы. Спортсменка сфотографировалась в купальнике.

«Как же здесь прекрасно», — написала Жеребятьева.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Жеребятьевой

После сезона-2020/2021 Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.



Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».