В сборной Норвегии по лыжным гонкам призвали сократить количество этапов КМ в стране

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг выступил с идеей сократить количество этапов Кубка мира в стране. По его словам, это необходимо для того, чтобы сборные из «малых» стран, напуганные высокой стоимостью проживания в Норвегии, как можно реже пропускали этапы.
«Сейчас, как никогда, кажется, что пора принимать меры. Такие крупные лыжные державы, как Норвегия, Швеция и Финляндия, должны что-то предпринять.
Посмотрим, не стоит ли сделать паузы для этапов в Хольменколлене, Драммене и Лиллехаммере. Они не исчезнут, но мы, возможно, будем приезжать туда раз в два или три года», — приводит слова Бьервига VG.
Лидер женской сборной Норвегии Терезе Йохауг не согласилась с менеджером.
«Нельзя убирать Коллен с его потрясающими болельщиками. В Лиллехаммере и близко нет столько публики, сколько в Коллене», — заявила она.
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