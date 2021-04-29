Жена Большунова рассказала, взяла ли она фамилию мужа после свадьбы

Российская лыжница Анна Жеребятьева (в девичестве) разместила новое фото в «сториз» своего «Инстаграма», ответив на вопрос, взяла ли она фамилию мужа, лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.
«Здравствуйте, Аня. А вы взяли фамилию мужа? Интересно», — поинтересовались у Анны.
«Да! Большунова Анна Валерьевна», — ответила спортсменка.
После сезона-2020/2021 Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.
Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».
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