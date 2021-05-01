Замешанный в допинг-скандале эстонский лыжник продолжит получать премию как победитель ОИ

Замешанный в допинговом скандале эстонский лыжник Андрус Веерпалу продолжит получать премию от фонда Kultuurkapital как победитель Игр, пока Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) не заявит об обратном. Размер ежегодной выплаты составляет 5400 евро.

Руководитель Kultuurkapital Керту Сакс заявила, что в компетенцию фонда не входит решать, кого считать олимпийским чемпионом, а кого нет.

«Сегодня совет эту тему основательно обсудил, ознакомился и с юридической составляющей этой ситуации. Поскольку пособие было выделено на основе решения ЭОК, то не может фонд изменить его до тех пор, пока Международный олимпийский комитет лишит Андруса Веерпалу статуса олимпийского чемпиона.

Каждый год ЭОК делает предложения. Ему решать, будет ли Веерпалу в числе получателей пособия в следующем году. У Kultuurkapital нет компетенции решать, кто считается олимпийским чемпионом, а кто нет», — приводит слова Сакс ERR.

По словам Сакс, нынешний допинг-скандал с Веерпалу не связан с его победами на Олимпиадах, поэтому маловероятно, что его лишат статуса олимпийского чемпиона. Веерпалу в 2002 году победил в гонке на 15 км на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, а в 2006 году выиграл ту же дисциплину на Играх в Турине.