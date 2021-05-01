Жена Большунова объяснила, почему они с Александром в качестве отдыха выбрали Мальдивы

Российская лыжница Анна Жеребятьева (в девичестве), объяснила, почему они с мужем, лидером мужской сборной России по лыжным гонкам Александром Большуновым, в качестве отдыха выбрали Мальдивы.
«Рай на земле. Наверное, стоит начать с выбора страны. Почему наш выбор пал именно на Мальдивы? Каждый из вас хоть раз в своей жизни видел в интернете эти обалденные картинки, думая, что это фотошоп.
Но, друзья мои, это реально существует, и мы в этом убедились. Высоченные пальмы, яркое солнце, лазурная вода и белый песок — это всё о Мальдивах! Всё началось ещё с прошлого года, когда мы уже побывали в таких странах, как Тайланд, Вьетнам и так далее. И поняли, что хотим чего-то спокойного и, опять же, повторюсь: всё, как на картинке», — написала Анна на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны в «Инстаграме».
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