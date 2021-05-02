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«В таких глазах и утонуть можно!» Подписчики восхитились фото Непряевой в белой рубашке

«В таких глазах и утонуть можно!» Подписчики восхитились фото Непряевой в белой рубашке
Лыжи / Другие 0
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Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 в скиатлоне и эстафете российская лыжница Наталья Непряева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.

Спортсменка позирует в накинутой на чёрный топик белой рубашке. Лёгкий макияж подчёркивает выразительные глаза Натальи.

Фото можно посмотреть на странице Натальи Непряевой в «Инстаграме».

Подписчики оценили красоту и улыбку спортсменки.

sweetmissis.che: Какая девочка!

andreyfilatov323: Наташа в Твери, на Пасху!.. И солнышко весь день, разогнала улыбкой тучи!

svetmel30: Красота и нежность.

krymov584: Поаккуратнее надо быть с такими фото, в таких глазах и утонуть можно!

larzik_58: Красота неописуемая!!!

the__last_emperor: Самая красивая девушка современности.

albertkhamidullin: Натаха, огонь! Желаю успеха в новом сезоне!

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