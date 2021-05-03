Жена Большунова: до сих пор не верю, что всё вокруг может быть настолько красивым

Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, поделилась впечатлениями от медового месяца с мужем. Семья Большуновых отдыхает на Мальдивах.
«Прошёл год, и наше желание поехать в этот райский уголок только усилилось. Тем более это наш медовый месяц.
Мы снова ищем отель, формируя все наши желания: что мы хотим, какие развлечения, какая кухня и т. д. Пересматриваем просто кучу вариантов. В один момент мне казалось, что девочки из турагенства нас просто пошлют с нашей неопределённостью. В итоге находим то, что нам нужно. Бронируем, оплачиваем тур, билеты. Ваучеры обменяли, но сумма небольшая была. И нас ждёт томительное ожидание. Даже за день до вылета я ещё не понимала, что мы летим сюда. Мой мозг ещё не догонял.
Ну и вот настал этот день. Чемоданы собраны, документы распечатаны, тесты на COVID отрицательные и мы ждём выхода на посадку. В связи с отдалённостью отеля мы добирались с двумя пересадками.
И вот мы на острове мечты. Вообще до сих пор не верю, что всё вокруг может быть настолько красивым. И желаю каждому хоть раз здесь побывать», — написала Большунова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с отдыха.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Большуновой.
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