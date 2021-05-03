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Жена Большунова: до сих пор не верю, что всё вокруг может быть настолько красивым

Жена Большунова: до сих пор не верю, что всё вокруг может быть настолько красивым
Лыжи / Кубок мира 0
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Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, поделилась впечатлениями от медового месяца с мужем. Семья Большуновых отдыхает на Мальдивах.

«Прошёл год, и наше желание поехать в этот райский уголок только усилилось. Тем более это наш медовый месяц.

Мы снова ищем отель, формируя все наши желания: что мы хотим, какие развлечения, какая кухня и т. д. Пересматриваем просто кучу вариантов. В один момент мне казалось, что девочки из турагенства нас просто пошлют с нашей неопределённостью. В итоге находим то, что нам нужно. Бронируем, оплачиваем тур, билеты. Ваучеры обменяли, но сумма небольшая была. И нас ждёт томительное ожидание. Даже за день до вылета я ещё не понимала, что мы летим сюда. Мой мозг ещё не догонял.

Ну и вот настал этот день. Чемоданы собраны, документы распечатаны, тесты на COVID отрицательные и мы ждём выхода на посадку. В связи с отдалённостью отеля мы добирались с двумя пересадками.

И вот мы на острове мечты. Вообще до сих пор не верю, что всё вокруг может быть настолько красивым. И желаю каждому хоть раз здесь побывать», — написала Большунова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с отдыха.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Большуновой.

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