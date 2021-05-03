«Между двумя Сычёвыми». Александр Легков сфотографировался с футболистом и актёром
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Он сфотографировался с бывшим футболистом сборной России Дмитрием Сычёвым и актёром Владимиром Сычёвым.
«Между двумя Сычёвыми. Загадываем желание», — написал Легков.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Легкова
Легков — олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года.
В составе сборной России Дмитрий Сычёв стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. Он объявил о завершении карьеры в декабре 2019 года.
Чемпион ОИ Александр Легков признался, что болел за «Спартак», а потом перестал
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