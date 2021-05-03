Двукратную чемпионку ОИ Рагниль Хагу не взяли в сборную Норвегии на сезон-2021/2022

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Рагниль Хага не попала в состав сборной Норвегии на сезон-2021/2022.

«Это тяжело принять. Особенно тогда, когда ты очень мотивирован. Непросто было принять, что они вот так расставили приоритеты. Не до конца понимаю аргументы. Поэтому я была немного удивлена.

Мне сказали, что мои результаты могут быть в порядке, но команде нужно больше спринтеров. Надо, чтобы в команде были лыжницы, которые выступают и в спринте, и в дистанционных гонках», — приводятся слова Хаги на сайте норвежского телеканала TV2.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) Рагниль Хага завоевала золото в гонке на 10 км, а также победила в эстафете в составе сборной Норвегии.